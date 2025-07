Feroce, bestiale nei cruciverba: la soluzione è Belluino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Feroce, bestiale' è 'Belluino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BELLUINO

Curiosità e Significato di Belluino

Vuoi sapere di più su Belluino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Belluino.

Perché la soluzione è Belluino? Belluino è un termine colloquiale usato nel dialetto napoletano per descrivere qualcuno che si comporta in modo feroce, brutale o bestiale. È spesso usato in modo ironico o scherzoso per indicare una persona un po' selvaggia o aggressiva. Conoscere questa parola permette di cogliere meglio le sfumature della cultura partenopea e arricchire il proprio lessico regionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: San Francesco vi ammansì un feroce lupoFeroce accanimentoFeroce pesce tropicaleFeroce divinità feniciaFeroce cetaceo

Come si scrive la soluzione Belluino

Se "Feroce, bestiale" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

U Udine

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T E L F F N A U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AFFLUENTE" AFFLUENTE

