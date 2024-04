La definizione e la soluzione di 4 lettere: Feroce cetaceo. ORCA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'orca (Orcinus orca Linnaeus, 1758) è un mammifero marino appartenente alla famiglia dei delfini (cetacei odontoceti).Il distacco filogenetico in una specie autonoma è avvenuto, secondo i tassonomisti, circa 5 milioni di anni fa. Le orche si trovano in tutti i mari e in tutti gli oceani del mondo, dalle fredde regioni artiche e antartiche, fino ai mari tropicali. Hanno una dieta molto ampia, anche se singole popolazioni sono specializzate in particolari tipi di prede. Alcune si nutrono esclusivamente di pesci, mentre altre cacciano uccelli e pinguini, mammiferi marini come leoni marini, foche, balene e delfini. Le orche sono considerate ...

orca ( approfondimento) f sing (pl.: orche)

(zoologia) , (mammalogia) mammifero dell'ordine dei cetacei, dal colore bianco e nero; la sua classificazione scientifica è Orcinus orca ( tassonomia) (mitologia) animale marino che si nutriva di marinai (nautica) tipo di imbarcazione

Sillabazione

òr | ca

Pronuncia

IPA: /'rka/

Etimologia / Derivazione

(zoologia) dal latino orca , un cetaceo

dal latino , un cetaceo ( veliero) dall'olandese hulk

Citazione

Iperonimi