La Soluzione ♚ Feroce accanimento La definizione e la soluzione di 8 lettere: Feroce accanimento. CRUDELTÀ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su feroce accanimento: La crudeltà è il piacere nell'imporre sofferenze gravi e non necessarie, e talvolta prolungate nel tempo, a un altro umano o animale che può mantenere un trauma duraturo, ma anche inazione nei confronti della sofferenza di un altro quando è prontamente disponibile un chiaro rimedio. I suoi opposti sono la pietà e la sensibilità. Sebbene l'intenzione di infliggere sofferenza sia spesso calcolata, può anche essere commessa per negligenza passiva, come mancanza di cure o educazione nei confronti della persona vulnerabile. È generalmente accettato che l'individuo crudele sia una persona deviante e che provi sentimenti nei confronti delle sue vittime che vanno dall'indifferenza al piacere sadico. La crudeltà è considerata un segno di disadattamento psicologico dall'American Psychiatric Association. Altre Definizioni con crudeltà; feroce; accanimento; Rendono feroce l eroe; Feroce avversione; Striato come una belva feroce; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Feroce accanimento

CRUDELTÀ

C

R

U

D

E

L

T

À

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Feroce accanimento' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.