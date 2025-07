Come l animale con grandi denti fuori dalla bocca nei cruciverba: la soluzione è Zannuto

ZANNUTO

Curiosità e Significato di Zannuto

Perché la soluzione è Zannuto? ZANNUTO descrive qualcosa o qualcuno che ha grandi e sporgenti denti, spesso con un aspetto minaccioso o aggressivo. È usato sia letteralmente, per animali con denti prominenti, sia in senso figurato, per indicare una persona dall'aspetto severo o dal carattere duro. Questo termine aiuta a dipingere un’immagine vivida di forza o ferocia. Insomma, richiama un volto dai denti ben visibili e imponenti.

Come si scrive la soluzione Zannuto

Hai trovato la definizione "Come l animale con grandi denti fuori dalla bocca" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Z Zara

A Ancona

N Napoli

N Napoli

U Udine

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D N I S E I U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UDINESI" UDINESI

