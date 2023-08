I denti in fondo alla bocca atti a masticare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I denti in fondo alla bocca atti a masticare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MOLARI

Significato/Curiosita : I denti in fondo alla bocca atti a masticare

Come cibo ( shoku) e gli permette di mordere, masticare e digerire all'istante ogni tipo di materiale. a causa di questo quirk, è sempre affamato e quindi... Affatto) i molari superiori possiedono sempre quattro cuspidi, e i molari inferiori il primo ne ha cinque e il secondo quattro. i molari superiori hanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

