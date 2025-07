Azioni da sabotatori nei cruciverba: la soluzione è Manomissioni

MANOMISSIONI

Curiosità e Significato di Manomissioni

La soluzione Manomissioni di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Manomissioni per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Manomissioni? Manomissioni indica interventi non autorizzati o dannosi su dispositivi, strutture o sistemi, spesso per sabotare o compromettere il loro funzionamento. È un termine che richiama azioni di alterazione intenzionata, spesso clandestina, per scopi sabotatori o distruttivi. Comprendere questo termine aiuta a riconoscere situazioni in cui qualcosa è stato manomesso, evidenziando la necessità di controlli e sicurezza.

Come si scrive la soluzione Manomissioni

Non riesci a risolvere la definizione "Azioni da sabotatori"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

N Napoli

O Otranto

M Milano

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

