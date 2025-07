Attrezzo, arnese nei cruciverba: la soluzione è Utensile

UTENSILE

Curiosità e Significato di Utensile

Approfondisci la parola di 8 lettere Utensile: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Utensile? Utensile indica uno strumento o attrezzo usato per svolgere un lavoro, come martelli, forbici o cucchiai. È ciò che permette di facilitare e rendere più efficace un'operazione, sia in cucina, bricolage o altri ambiti pratici. In fondo, senza gli utensili, molte attività quotidiane si rivelerebbero molto più difficili e lunghe.

Un arnese dell accordatoreAttrezzo da demolitoriAttrezzo ginnicoArnese dello sterratoreL attrezzo ginnico su cui si continua a rimbalzare

Come si scrive la soluzione Utensile

Hai davanti la definizione "Attrezzo, arnese" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

T Torino

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O A S L I C A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAN NICOLA" SAN NICOLA

