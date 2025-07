Aquisgrana... in Germania nei cruciverba: la soluzione è Aachen

Aquisgrana... in Germania

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Aquisgrana... in Germania' è 'Aachen'.

AACHEN

Curiosità e Significato di Aachen

La soluzione Aachen di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aachen per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aachen? Aachen, conosciuta anche come Aquisgrana in italiano, è una storica città tedesca famosa per la sua cattedrale UNESCO e le terme termali. Situata in Germania, questa località ha radici antiche e un ricco patrimonio culturale, simbolo di unione tra tradizione europea e modernità. Ricordata per aver ospitato l’incoronazione di imperatori e il soggiorno di Charlemagne, Aachen rappresenta un vero tesoro storico e artistico.

Come si scrive la soluzione Aachen

Hai trovato la definizione "Aquisgrana... in Germania" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

A Ancona

C Como

H Hotel

E Empoli

N Napoli

