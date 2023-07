Il nome tedesco di Aquisgrana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il nome tedesco di Aquisgrana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AACHEN

Significato/Curiosita : Il nome tedesco di aquisgrana

il palazzo di aquisgrana era un complesso di edifici residenziali, politici e religiosi scelti da carlo magno per essere il centro del potere carolingio... Disambiguazione – "aachen" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi aachen (disambigua). aquisgrana (/akwiz'grana/; in tedesco aachen; in ripuario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il nome tedesco di Aquisgrana : nome; tedesco; aquisgrana; nome del noto imballaggio scoppiettante ing; Il secondo nome dell architetto Leon Alberti; Città israeliana che dà il nome ad un noto lago; nome della razza canina del levriero russo rus; Il cognome del Charlton attore in BenHur; Walter eclettico pensatore tedesco del primo 900; In tedesco è detta Sterzing; L illuminista tedesco autore di Nathan il saggio; Hermann Carl astronomo tedesco dell Ottocento; Ernst Werner von ingegnere e imprenditore tedesco ; aquisgrana ... in Germania; Nota dinastia industriale tedesca di aquisgrana ; aquisgrana per i Tedeschi;

