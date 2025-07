Vi avviene la fissione nucleare nei cruciverba: la soluzione è Reattore

REATTORE

Curiosità e Significato di Reattore

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Reattore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Reattore? Il reattore è un impianto in cui si verifica la fissione nucleare, un processo che permette di liberare grandi quantità di energia sfruttata per produrre elettricità. All’interno del reattore, gli atomi vengono divisi, generando calore e radiazioni controllate. È una delle tecnologie più usate per alimentare centrali nucleari e rispondere alle esigenze energetiche globali.

Come si scrive la soluzione Reattore

R Roma

E Empoli

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

