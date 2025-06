Vi avviene la riproduzione di tutte le anguille nei cruciverba: la soluzione è Mar Dei Sargassi

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Vi avviene la riproduzione di tutte le anguille' è 'Mar Dei Sargassi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAR DEI SARGASSI

Curiosità e Significato di "Mar Dei Sargassi"

Perché la soluzione è Mar Dei Sargassi? Il Mar dei Sargassi è un'area dell'Oceano Atlantico famosa per le sue acque calde e la presenza di alghe galleggianti, che creano un habitat unico. Questa regione è particolarmente nota perché si ritiene sia il luogo in cui avviene la riproduzione delle anguille europee e americane, che migrano per migliaia di chilometri per raggiungerlo. Qui, nel suo misterioso blu, si svolge un ciclo vitale affascinante che continua a intrigare scienziati e appassionati

Come si scrive la soluzione Mar Dei Sargassi

M Milano

A Ancona

R Roma

D Domodossola

E Empoli

I Imola

S Savona

A Ancona

R Roma

G Genova

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

