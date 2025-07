Quello nucleare può essere a fissione nei cruciverba: la soluzione è Reattore

REATTORE

Curiosità e Significato di Reattore

Hai risolto il cruciverba con Reattore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Reattore.

Perché la soluzione è Reattore? Un reattore è un impianto nucleare dove si sfrutta la fissione degli atomi per produrre energia. In pratica, le scissioni degli elementi radioattivi generano calore, che viene poi trasformato in elettricità. È il cuore di molte centrali nucleari, fondamentali per la produzione di energia pulita e a basso impatto ambientale. Conoscere il funzionamento del reattore aiuta a capire meglio questa complessa tecnologia.

Come si scrive la soluzione Reattore

Hai davanti la definizione "Quello nucleare può essere a fissione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

