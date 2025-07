Un tipo di media calcolata durante le corse nei cruciverba: la soluzione è Oraria

Home / Soluzioni Cruciverba / Un tipo di media calcolata durante le corse

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un tipo di media calcolata durante le corse' è 'Oraria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORARIA

Curiosità e Significato di Oraria

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Oraria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Oraria? Oraria indica qualcosa che avviene o viene calcolato su base oraria, cioè per ogni ora. È spesso usata per misurare tariffe, tempi di percorrenza o frequenze di servizi come i mezzi di trasporto. Durante le corse, ad esempio, il costo può essere calcolato in modo orario, offrendo una misura chiara e immediata del tempo o dei costi coinvolti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tipo di media calcolata per la velocitàUn tipo di pasta da minestroneUn tipo di conservazione delle oliveIl tipo etnico dei BantuUn tipo di simmetria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Oraria

Hai trovato la definizione "Un tipo di media calcolata durante le corse" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N A R S P E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PENSARE" PENSARE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.