CRONO

Curiosità e Significato di Crono

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Crono, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Crono? CRONO è un prefisso che indica qualcosa legato al tempo, come nel termine cronometro, uno strumento per misurare la durata di un evento. È spesso usato in ambito sportivo, come nel ciclismo, per riferirsi a gare contro il tempo o alle prove cronometrate. Insomma, crono richiama l'idea di precisione e velocità nel misurare il passare dei secondi.

Come si scrive la soluzione Crono

Hai davanti la definizione "Un prefisso da... ciclisti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

R Roma

O Otranto

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I A P A A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APATIA" APATIA

