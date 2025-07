Un dispositivo telematico nei cruciverba: la soluzione è Modem

MODEM

Curiosità e Significato di Modem

Approfondisci la parola di 5 lettere Modem: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Modem? Un dispositivo telematico come il modem permette di connettere il computer o altri dispositivi a Internet, facilitando la trasmissione di dati in modo rapido e sicuro. È il cuore della comunicazione digitale domestica e lavorativa, garantendo accesso ai servizi online, streaming e molto altro. In sostanza, il modem è l’intermediario indispensabile tra il mondo offline e quello digitale.

Come si scrive la soluzione Modem

Se "Un dispositivo telematico" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N A P A A O N T L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANTALONAIA" PANTALONAIA

