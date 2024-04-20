Lo è la terra della patria

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è la terra della patria' è 'Natia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NATIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è la terra della patria" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è la terra della patria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Natia? Natia rappresenta il luogo di origine e appartenenza di una persona, spesso associato alla propria terra natale. È il simbolo delle radici culturali e delle tradizioni tramandate di generazione in generazione. Questo termine evoca il sentimento di appartenenza e di identità legata alla terra che si considera propria, un punto di riferimento affettivo e identitario. La connessione con la patria attraverso la parola natia rafforza il senso di appartenenza e di orgoglio verso le proprie origini.

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Lo è la terra della patria nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Natia

La soluzione associata alla definizione "Lo è la terra della patria" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è la terra della patria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Natia:

N Napoli A Ancona T Torino I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è la terra della patria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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