La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Statua che sostiene' è 'Cariatide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARIATIDE

Curiosità e Significato di Cariatide

Approfondisci la parola di 9 lettere Cariatide: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cariatide? Le cariatidi sono statue scolpite a figura umana che, come colonne, sorreggono strutture architettoniche. Originarie dell'antica Grecia, erano spesso usate come supporti decorativi e portanti in templi e edifici pubblici. Il termine richiama le donne scultoree che svolgevano questa funzione, dando un tocco artistico e simbolico agli spazi. Un vero esempio di bellezza e funzionalità unite nell'arte classica.

Come si scrive la soluzione Cariatide

Se ti sei imbattuto nella definizione "Statua che sostiene", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

T Torino

I Imola

D Domodossola

E Empoli

