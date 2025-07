Spogli di vegetazione nei cruciverba: la soluzione è Brulli

BRULLI

Curiosità e Significato di Brulli

La soluzione Brulli di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Brulli per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Brulli? Spogli di vegetazione si riferisce a qualcosa che ha perso le foglie o le parti verdi, come gli alberi in inverno. La parola italiana brulli descrive proprio questa condizione di aridità o mancanza di fogliame. È un termine spesso usato per indicare ambienti o piante spoglie, evidenziando la loro apparente semplicità e naturalezza durante le stagioni fredde o in assenza di crescita.

Come si scrive la soluzione Brulli

Hai trovato la definizione "Spogli di vegetazione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

R Roma

U Udine

L Livorno

L Livorno

I Imola

