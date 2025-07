Sorreggere, fare da puntello nei cruciverba: la soluzione è Sostenere

SOSTENERE

Curiosità e Significato di Sostenere

Hai risolto il cruciverba con Sostenere? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Sostenere.

Perché la soluzione è Sostenere? Il termine sostenere indica l'azione di supportare, tenere in equilibrio o aiutare qualcosa o qualcuno a rimanere stabile. Può riferirsi sia a un aiuto fisico, come sorreggere un peso, sia a un sostegno morale o emotivo. In ogni caso, implica fornire una base solida o un appoggio che permette di mantenere la stabilità e progredire con sicurezza. È un gesto di aiuto e affidabilità.

Come si scrive la soluzione Sostenere

Hai davanti la definizione "Sorreggere, fare da puntello" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

E Empoli

