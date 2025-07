Si dice di un gesto o un azione che testimonia un sentimento o un accordo nei cruciverba: la soluzione è Suggello

SUGGELLO

Perché la soluzione è Suggello? Il suggello è un gesto o un segno che testimonia un sentimento, un accordo o una conferma. Spesso utilizzato in passato per certificare documenti importanti, rappresenta un modo di attestare affidabilità e consenso. È come una firma che dà autenticità e valore a ciò che si vuole far valere. In sostanza, il suggello è il sigillo di una promessa o di un impegno.

S Savona

U Udine

G Genova

G Genova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

