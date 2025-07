Rotola sul campo di calcio nei cruciverba: la soluzione è Pallone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rotola sul campo di calcio' è 'Pallone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALLONE

Curiosità e Significato di Pallone

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Pallone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pallone? Rotola sul campo di calcio si riferisce a un oggetto fondamentale in questo sport: il pallone. È l'elemento principale del gioco, che viene calciato, passata e dribblato dai giocatori per segnare gol. Il pallone rappresenta l'energia e la passione che animano le partite, rendendo ogni incontro unico e coinvolgente per tifosi e atleti.

Come si scrive la soluzione Pallone

Hai davanti la definizione "Rotola sul campo di calcio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N Napoli

E Empoli

