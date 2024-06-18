La rimessa da bordo campo nel calcio nei cruciverba: la soluzione è Laterale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La rimessa da bordo campo nel calcio' è 'Laterale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LATERALE

Curiosità e Significato di Laterale

Non fermarti alla soluzione! Conosci Laterale più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Laterale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un bordo lungo del campo di calcioNel calcio si effettua con le mani da bordo campoLa zona del campo di calcio presidiata fisicamente dal portierecampo: conta nel calcioIl calciatore l effettua da bordo campo

Come si scrive la soluzione Laterale

Hai trovato la definizione "La rimessa da bordo campo nel calcio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

Le 8 lettere della soluzione Laterale:
L Livorno
A Ancona
T Torino
E Empoli
R Roma
A Ancona
L Livorno
E Empoli

