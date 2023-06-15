campo: conta nel calcio
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SOLUZIONE: FATTORE
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Perché la soluzione è Fattore? Nel calcio, il campo è lo spazio in cui si gioca, un'area di dimensioni regolamentari che ospita le azioni di gioco. La voce fattore si riferisce a un elemento che può influenzare il risultato, come la posizione del campo, la presenza del pubblico o le condizioni atmosferiche. Questi aspetti possono cambiare l'andamento della partita, rendendo ogni match unico e imprevedibile. La scelta del campo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.
campo: conta nel calcio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fattore
La soluzione associata alla definizione "campo: conta nel calcio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fattore'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: campo: conta nel calcio
- Risposta: FATTORE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: F______
- Inizia con: F
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Fattore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "campo: conta nel calcio". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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