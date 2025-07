Remo per canoe nei cruciverba: la soluzione è Pagaia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Remo per canoe' è 'Pagaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAGAIA

Curiosità e Significato di Pagaia

Approfondisci la parola di 6 lettere Pagaia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pagaia? La pagaia è l'utensile utilizzato per muovere una canoa o un kayak, composto da una lunga asta con una lama a entrambe le estremità. Serve a spingere l'acqua e far avanzare la imbarcazione, permettendo di navigare in modo efficace e controllato. In breve, la pagaia è l'elemento fondamentale per esplorare fiumi, laghi e mari con la canoa.

Come si scrive la soluzione Pagaia

Stai cercando la risposta alla definizione "Remo per canoe"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

G Genova

A Ancona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S E I I I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IESINI" IESINI

