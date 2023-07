Una barchetta a un solo remo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una barchetta a un solo remo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SANDOLINO

Significato/Curiosità : Una barchetta a un solo remo

Un sandolino, o barchetta a un solo remo, è una piccola imbarcazione tradizionale caratterizzata da un unico remo usato per il suo propulsore. Questo tipo di imbarcazione è solitamente di dimensioni ridotte e leggera, con una struttura slanciata e una forma allungata. Il remo, posizionato nella parte posteriore della barca, viene manovrato da una sola persona che lo utilizza per spingere e governare il sandolino. Grazie alla sua semplicità e maneggevolezza, il sandolino è spesso utilizzato per la navigazione nelle acque interne, come fiumi e laghi, dove può essere facilmente manovrato.

