La Soluzione ♚ Silvia la madre di Romolo e Remo

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : REA

Curiosità su Silvia la madre di romolo e remo: Rea silvia (in latino rhea silvia), ilia secondo altre fonti, fu una vestale, madre dei gemelli romolo e remo, fondatori di roma; morì sepolta viva da... Rea Silvia (in latino Rhea Silvia), Ilia secondo altre fonti, fu una vestale, madre dei gemelli Romolo e Remo, fondatori di Roma; morì sepolta viva da Amulio. Le sue vicende sono narrate nel I libro Ab Urbe condita di Tito Livio, in frammenti dagli Annales di Ennio e da Fabio Pittore.

