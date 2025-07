La provoca ciò che nausea nei cruciverba: la soluzione è Repulsione

REPULSIONE

Curiosità e Significato di Repulsione

Non fermarti alla soluzione! Conosci Repulsione più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Repulsione.

Perché la soluzione è Repulsione? La parola repulsione indica un forte senso di disgusto o fastidio verso qualcosa che si trova difficile da tollerare o accettare. È quella sensazione di nausea o rigetto che si prova di fronte a certe situazioni, odori o comportamenti. In breve, rappresenta una reazione emotiva di allontanamento verso ciò che ci provoca disagio. La repulsione ci aiuta a difenderci da ciò che percepiamo come minaccia o fastidio.

Come si scrive la soluzione Repulsione

Se ti sei imbattuto nella definizione "La provoca ciò che nausea", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

P Padova

U Udine

L Livorno

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

