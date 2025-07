Un mezzo non inquinante nei cruciverba: la soluzione è Bici

BICI

Curiosità e Significato di Bici

Perché la soluzione è Bici? Una bici è un mezzo di trasporto ecologico e sostenibile, che non produce emissioni inquinanti. Perfetta per muoversi velocemente in città senza danneggiare l'ambiente, è anche un'ottima soluzione per mantenersi in forma. Semplice, efficiente e rispettosa del pianeta: la bici rappresenta una scelta intelligente per un futuro più verde e pulito.

Come si scrive la soluzione Bici

B Bologna

I Imola

C Como

I Imola

