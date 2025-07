Medicinale sotto forma di pastiglia nei cruciverba: la soluzione è Compressa

COMPRESSA

Curiosità e Significato di Compressa

Hai risolto il cruciverba con Compressa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Compressa.

Perché la soluzione è Compressa? Una compressa è una forma farmaceutica in cui il medicinale viene pressato in una piccola pastiglia da ingerire facilmente. È comoda e pratica, permette di assumere i principi attivi in modo rapido e controllato. Utilizzata spesso per cure quotidiane o di emergenza, rappresenta uno dei modi più diffusi per assumere medicinali. La sua praticità la rende un alleato affidabile per la salute quotidiana.

Come si scrive la soluzione Compressa

Stai cercando la risposta alla definizione "Medicinale sotto forma di pastiglia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

M Milano

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

