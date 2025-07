Lo si imbottisce per comodità nei cruciverba: la soluzione è Sedile

SEDILE

Curiosità e Significato di Sedile

La soluzione Sedile di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sedile per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sedile? Il termine sedile indica la parte di un oggetto, come una sedia o un veicolo, progettata per sedersi. Spesso, si imbotte o si imbottisce per offrire maggiore comfort durante l'uso. È un elemento fondamentale per garantire una seduta piacevole e rilassante, rendendo più facile affrontare tempi di attesa o spostamenti. Insomma, il sedile è il nostro comodo punto di appoggio.

Come si scrive la soluzione Sedile

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo si imbottisce per comodità"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

D Domodossola

I Imola

L Livorno

E Empoli

