Lo è il vino non mosso nei cruciverba: la soluzione è Fermo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è il vino non mosso' è 'Fermo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FERMO

Curiosità e Significato di Fermo

La soluzione Fermo di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Fermo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Fermo? Fermo indica qualcosa che non si muove o che è stabile. Nel contesto del vino, significa che il prodotto non è frizzante o mosso, ma stabile e tranquillo. È un termine usato anche in altri ambiti per descrivere qualcosa che rimane immobile o costante. Insomma, se vuoi un vino senza bollicine, opta per un fermo.

Come si scrive la soluzione Fermo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è il vino non mosso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

E Empoli

R Roma

M Milano

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M R R T E T E I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRIMESTRE" TRIMESTRE

