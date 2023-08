Lo è il vino non fermo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è il vino non fermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MOSSO

Significato/Curiosità : Lo è il vino non fermo

Il termine "mosso" si riferisce al vino che è frizzante o leggermente spumante, a differenza del vino fermo che è privo di bollicine. Questa caratteristica effervescenza nel vino mosso è spesso il risultato di un processo di fermentazione naturale o controllata, durante il quale il gas carbonico viene intrappolato nel liquido. Questo conferisce al vino un'esperienza tattile e sensoriale distintiva, aggiungendo freschezza e vivacità alla degustazione. I vini mosso sono popolari in diverse regioni vinicole e possono variare da secchi a dolci, offrendo una gamma di profili di gusto per soddisfare diverse preferenze.

