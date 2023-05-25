Il vino per lo zampone nei cruciverba: la soluzione è Lambrusco

Sara Verdi | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il vino per lo zampone' è 'Lambrusco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAMBRUSCO

Curiosità e Significato di Lambrusco

Approfondisci la parola di 9 lettere Lambrusco: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il vino per lo zabaioneLa danno il vino la gioia e lo sportVino da zamponeLo è un vino di sapore astringenteLo è il vino non fermo

Come si scrive la soluzione Lambrusco

La definizione "Il vino per lo zampone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 9 lettere della soluzione Lambrusco:
L Livorno
A Ancona
M Milano
B Bologna
R Roma
U Udine
S Savona
C Como
O Otranto

O A N R G

