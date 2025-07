Languidi senza accento nei cruciverba: la soluzione è Atoni

ATONI

Curiosità e Significato di Atoni

La parola Atoni è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Atoni.

Perché la soluzione è Atoni? Atoni indica persone che sembrano prive di energia, vitalità o entusiasmo, spesso appiattite e senza slancio. Deriva dal latino atonus, che significa senza tono. È un termine utile per descrivere chi appare svuotato di forza o motivazione, rendendolo perfetto per catturare l’immagine di chi si sente stanco o privo di stimoli nella vita quotidiana. In ogni caso, un modo originale per dipingere uno stato di apatia.

Come si scrive la soluzione Atoni

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T S D I U O O E N E A C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUTODECISIONE" AUTODECISIONE

