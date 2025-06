Inerte o senza accento nei cruciverba: la soluzione è Atono

ATONO

Curiosità e Significato... La soluzione Atono di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Atono per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Atono? Attono descrive qualcosa o qualcuno privo di tono, cioè senza energia, vivacità o espressione. Può riferirsi a un suono spento, a una voce smorzata o a una persona che appare spenta e senza entusiasmo. È un termine utile per indicare uno stato di mancanza di vitalità, rendendo più chiaro come ci si sente quando si è privi di forza o emozione. Un modo semplice per capire questa parola è pensare a qualcosa senza ritmo o impatto.

A Ancona

T Torino

O Otranto

N Napoli

O Otranto

