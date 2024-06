Languide senza accento

: Ogni Paese o territorio in cui l'inglese è parlato come lingua madre viene detto anglofono. Secondo Ethnologue 2022 (25ª edizione), è la lingua più parlata al mondo per numero di parlanti totali (nativi e stranieri) ed è la terza per numero di parlanti madrelingua (L1) (la prima è il cinese e la seconda è lo spagnolo). L'inglese (nome nativo: English, /'gl/) è una lingua indoeuropea, parlata da circa 1,452 miliardi di persone al 2022.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: atone f pl . femminile plurale di atono. Sillabazione: à | to | ne. Etimologia / Derivazione: vedi atono . .