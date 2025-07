La città della Polonia in cui nacque il sindacato Solidarnosc nei cruciverba: la soluzione è Danzica

DANZICA

Curiosità e Significato di Danzica

Perché la soluzione è Danzica? Danzica, città della Polonia, è nota per essere il luogo di nascita del sindacato Solidarnosc, simbolo della lotta per i diritti dei lavoratori. Questa città portuale rappresenta la resistenza e il cambiamento sociale, segnando un capitolo importante nella storia europea. La sua importanza va oltre il suo aspetto geografico, diventando un simbolo di speranza e coraggio per molte persone in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Danzica

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

Z Zara

I Imola

C Como

A Ancona

