VITINO

Curiosità e Significato di Vitino

Vuoi sapere di più su Vitino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Vitino.

Perché la soluzione è Vitino? VITINO è un termine che indica un piccolo invito o una comunicazione informale, spesso legata a occasioni conviviali o momenti di ritrovo tra amici. La parola deriva dal latino vitium, che significa difetto o mancanza, ma nel contesto moderno assume il senso di un invito più semplice e spontaneo, senza formalità. È perfetto per chi desidera invitare senza troppi fronzoli.

Come si scrive la soluzione Vitino

Hai davanti la definizione "Inviti non accettati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

I Imola

T Torino

I Imola

N Napoli

O Otranto

