Unanimemente accettati

Home / Soluzioni Cruciverba / Unanimemente accettati

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Unanimemente accettati' è 'Riconosciuti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RICONOSCIUTI

Perché la soluzione è Riconosciuti? Le parole riconosciute sono quelle che, nel linguaggio comune, sono accettate da tutti senza controversie. Quando qualcosa è riconosciuto, significa che ha ottenuto un consenso generale e non suscita dubbi o opposizioni. La loro validità si basa su un accordo condiviso tra le persone, rendendole universalmente valide e affidabili. La loro presenza nel discorso garantisce chiarezza e comprensione, poiché rappresentano concetti consolidati e universali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Unanimemente accettati". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Unanimemente accettati nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Riconosciuti

Per risolvere la definizione "Unanimemente accettati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Unanimemente accettati" conferma che la soluzione 'Riconosciuti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Riconosciuti

R Roma I Imola C Como O Otranto N Napoli O Otranto S Savona C Como I Imola U Udine T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Unanimemente accettati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Riconosciuti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Inviti non accettati