La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Spedire inviti e circolari' è 'Diramare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIRAMARE

Curiosità e Significato di "Diramare"

Vuoi sapere di più su Diramare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Diramare.

Perché la soluzione è Diramare? La parola diramare significa diffondere o inviare informazioni, come inviti e circolari, a un gruppo di persone. Questo termine si adatta perfettamente alla definizione del cruciverba, poiché implica l'azione di comunicare o distribuire messaggi a una rete più ampia.

Come si scrive la soluzione: Diramare

Stai cercando la risposta alla definizione "Spedire inviti e circolari"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

R Roma

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

