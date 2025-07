Integri non profanati nei cruciverba: la soluzione è Inviolati

INVIOLATI

Curiosità e Significato di Inviolati

Vuoi sapere di più su Inviolati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Inviolati.

Perché la soluzione è Inviolati? Integri non profanati significa persone o cose che rimangono integre, cioè complete e non danneggiate da qualunque forma di profanazione o violenza. La parola inviolati indica quindi qualcosa o qualcuno che conserva la propria integrità e purezza, senza essere stati compromessi. È un concetto che richiama rispetto, purezza e tutela della propria essenza, importante in molti contesti culturali e morali.

Come si scrive la soluzione Inviolati

I Imola

N Napoli

V Venezia

I Imola

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

