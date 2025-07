Non scalfiti, ancora integri nei cruciverba: la soluzione è Inintaccati

Home / Soluzioni Cruciverba / Non scalfiti, ancora integri

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Non scalfiti, ancora integri' è 'Inintaccati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ININTACCATI

Curiosità e Significato di Inintaccati

Hai risolto il cruciverba con Inintaccati? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Inintaccati.

Perché la soluzione è Inintaccati? Inintaccati descrive qualcosa che rimane intatto, senza graffi o danni, mantenendo la sua integrità nel tempo. È spesso usato per evidenziare la resistenza o la durezza di un materiale, come vetro o superfici robuste, che non si rovinano facilmente. In sostanza, indica la capacità di restare perfetto e invariato, anche sotto pressione o uso prolungato. Un termine che sottolinea durabilità e resistenza nel mondo dei prodotti e non solo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non ancora maturaNon ancora sfogliatoNon hanno ancora compiuto diciott anniTirar su l ancora e partireSono ancora in questo mondo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Inintaccati

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non scalfiti, ancora integri", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T V E E T R T L O E N L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "VOLTELETTRONE" VOLTELETTRONE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.