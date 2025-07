Instillare, infondere nei cruciverba: la soluzione è Inculcare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Instillare, infondere' è 'Inculcare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCULCARE

Curiosità e Significato di Inculcare

Vuoi sapere di più su Inculcare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Inculcare.

Perché la soluzione è Inculcare? Inculcare significa trasmettere con insistenza un insegnamento, un'idea o un valore nella mente di qualcuno, spesso con l'obiettivo di farlo diventare parte integrante del suo modo di pensare. È come seminare un pensiero che si radica profondamente, influenzando comportamenti e convinzioni nel tempo. Questa parola si usa soprattutto quando si parla di educazione, valori o principi che si vogliono far proprie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tali da infondere angosciaTale da infondere angosciaPermette di instillareInfondere un dubbioDeprimere infondere sfiducia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Inculcare

La definizione "Instillare, infondere" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

C Como

U Udine

L Livorno

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I L S M A L I A I N C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LANCIAMISSILI" LANCIAMISSILI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.