Deprimere infondere sfiducia

: Musica degenerata (in lingua tedesca Entartete Musik), fu un'etichetta applicata, negli anni 1930, dal governo nazista in Germania, per indicare alcune forme musicali considerate decadenti. In entrambi i casi, il governo cercò di isolare, screditare, scoraggiare o vietare le opere che seguivano queste correnti. La preoccupazione del governo nazista per la musica degenerata era una parte della sua campagna più ampia e più nota contro l'arte degenerata (Entartete Kunst).

Italiano: Verbo: Transitivo: scoraggiare (vai alla coniugazione) . togliere il coraggio. fiaccare nell'energia, nel proposito. indurre timore e sfiducia. Sillabazione: sco | rag | già | re. Pronuncia: IPA: /skorad'dare/ . Etimologia / Derivazione: da coraggio ( dal provenzale coratge) . Sinonimi: abbattere, avvilire, demoralizzare, deprimere, mortificare, sconfortare. (per estensione) dissuadere, sconsigliare, distogliere.