La definizione e la soluzione di 9 lettere: Infondere un dubbio. ISTILLARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Voce verbale

istillate

seconda persona plurale dell'indicativo presente di istillare seconda persona plurale dell'imperativo di istillare participio passato femminile plurale di istillare

Etimologia / Derivazione

vedi istillare