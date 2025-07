Il volto dopo il rasoio nei cruciverba: la soluzione è Sbarbato

Home / Soluzioni Cruciverba / Il volto dopo il rasoio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il volto dopo il rasoio' è 'Sbarbato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBARBATO

Curiosità e Significato di Sbarbato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Sbarbato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sbarbato? SBARBATO descrive il volto dopo aver rasato i peli, quando la pelle appare irritata, arrossata e con peluria residua. È un termine che indica un aspetto un po' trasandato o sgradevole, spesso temporaneo, subito dopo il passaggio del rasoio. La parola suggerisce un'immagine di freschezza appena conquistata, anche se con qualche imperfezione da sistemare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è il volto che attende il rasoioDopo CristoHa inizio subito dopo la partenzaIn marcia dopo la primaDopo erre ed esse

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sbarbato

Non riesci a risolvere la definizione "Il volto dopo il rasoio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

B Bologna

A Ancona

R Roma

B Bologna

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P A S L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPOLA" SPOLA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.