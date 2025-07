Il suo pelo è in superficie nei cruciverba: la soluzione è Acqua

ACQUA

Curiosità e Significato di Acqua

Perché la soluzione è Acqua? L’acqua è un elemento fondamentale, presente ovunque intorno a noi. La sua caratteristica principale è di essere liquida, ma può anche essere in forma solida o gassosa. Quando si dice che il suo pelo è in superficie, si fa riferimento alla superficie dell’acqua, dove si può vedere il livello del liquido. Insomma, l’acqua è essenziale per la vita e molto versatile.

Come si scrive la soluzione Acqua

A Ancona

C Como

Q Quarto

U Udine

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R F T A L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRAFILA" TRAFILA

