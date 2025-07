Il suo tavolo ha 4 sponde e una superficie verde nei cruciverba: la soluzione è Biliardo

BILIARDO

Curiosità e Significato di Biliardo

Perché la soluzione è Biliardo? Il biliardo è un gioco che si svolge su un tavolo rettangolare con quattro sponde e una superficie verde, tipicamente in velluto. L’obiettivo è colpire le palle con una stecca, grazie a precise strategie e abilità. È uno sport di precisione e concentrazione, amato in tutto il mondo. Un passatempo che combina tecnica e divertimento, perfetto per sfidare amici o migliorare la propria destrezza.

Come si scrive la soluzione Biliardo

Non riesci a risolvere la definizione "Il suo tavolo ha 4 sponde e una superficie verde"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

O Otranto

