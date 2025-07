Il bue... lo dice all asino nei cruciverba: la soluzione è Cornuto

CORNUTO

Curiosità e Significato di Cornuto

Approfondisci la parola di 7 lettere Cornuto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cornuto? Cornuto indica qualcuno tradito dal partner, spesso con un tono scherzoso o sarcastico. L'espressione deriva dall'immagine simbolica di chi porta le corna, come segno di infedeltà. È un termine colloquiale molto usato in Italia per descrivere chi si trova in questa situazione imbarazzante, e rappresenta un modo colorito per commentare le vicende amorose complicate.

Come si scrive la soluzione Cornuto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il bue... lo dice all asino", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

R Roma

N Napoli

U Udine

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A C A A T G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAGLIATA" CAGLIATA

