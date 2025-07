Gli equipaggi dei galeoni nei cruciverba: la soluzione è Ciurme

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Gli equipaggi dei galeoni' è 'Ciurme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIURME

Curiosità e Significato di Ciurme

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ciurme più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ciurme.

Perché la soluzione è Ciurme? Ciurme indica le squadre di marinai che servivano su un galeone, imbarcazioni storiche usate nei mari. Questi equipaggi erano fondamentali per la navigazione, la gestione delle vele e la difesa della nave. Il termine richiama l’unità e la collaborazione tra marinai durante le lunghe traversate. In breve, rappresenta l’intero team che rendeva possibile la vita e il viaggio in mare.

Come si scrive la soluzione Ciurme

La definizione "Gli equipaggi dei galeoni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

